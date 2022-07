Brutto incidente per Jason Momoa in auto: come sta la star di Aquaman e del Trono di Spade? (Di lunedì 25 luglio 2022) Un grosso spavento per Jason Momoa. Secondo quanto rivelano i media internazionali, in primis TMZ che ha diffuso la notizia, l’attore di Aquaman e del Trono di Spade è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Le dinamiche dell’incidente sono state riferite dalle autorità al noto tabloid. Stando ai dettagli, Jason Momoa stava guidando su Old Topanga Canyon Road vicino a Calabasas, in California, quando un motociclista, che percorreva la direzione opposta al senso di marcia, è entrato in contatto con lui in prossimità di una curva. Il pilota avrebbe invaso la corsia dell’attore, colpendo l’estremità anteriore sinistra della sua vettura. L’impatto sarebbe stato tale da far sbalzato il motociclista sul parabrezza ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Un grosso spavento per. Secondo quanto rivelano i media internazionali, in primis TMZ che ha diffuso la notizia, l’attore die deldiè rimasto coinvolto in unstradale. Le dinamiche dell’sono state riferite dallerità al noto tabloid. Stando ai dettagli,stava guidando su Old Topanga Canyon Road vicino a Calabasas, in California, quando un motociclista, che percorreva la direzione opposta al senso di marcia, è entrato in contatto con lui in prossimità di una curva. Il pilota avrebbe invaso la corsia dell’attore, colpendo l’estremità anteriore sinistra della sua vettura. L’impatto sarebbe stato tale da far sbalzato il motociclista sul parabrezza ...

