Binaghi: “Il grande tennis arriva a Napoli in un momento di risultati irripetibili” (Di lunedì 25 luglio 2022) Nel presentare il nuovo ATP 250 al tennis Club, il Presidente della FIT sottolinea il grande sviluppo del nostro sport anche dal punto di vista organizzativo e sottolinea come, con otto italiani tra i primi venti giocatori al mondo Under 21, il futuro non possa che essere azzurro Leggi su federtennis (Di lunedì 25 luglio 2022) Nel presentare il nuovo ATP 250 alClub, il Presidente della FIT sottolinea ilsviluppo del nostro sport anche dal punto di vista organizzativo e sottolinea come, con otto italiani tra i primi venti giocatori al mondo Under 21, il futuro non possa che essere azzurro

