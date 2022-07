Atletica | Mondiali Eugene 2022 Mei | “Nostra base si sta allargando | complimenti a Stano ma ero già soddisfatto”

(Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di bilanci a chiusura deidiper il presidente della Fidal Stefano Mei, che commenta con toni positivi l’andamento della spedizione iridata oltreoceano degli Azzurri. L’oro di Massimonell’ultima giornata è sicuramente la ciliegina sulla torta, ma non stravolge il giudizio del numero uno federale: “Erogià prima, ho visto un gruppo compatto che ha tratto il massimo dalla propria condizione – spiega Mei – Ovviamente Massimo è stato bravissimo, confermarsi da campione olimpico non è mai facile. C’è una voglia di emulazione dei risultati di Tokyo, abbiamo visto tanti giovani emergere in questi mesi e lo dimostrano i tanti piazzamenti nelle prime otto posizioni.” Mei poi parla anche del doppio appuntamento, visto che tra poche settimane ci saranno anche gli ...

Eurosport_IT : Massimo Stano x Antonella Palmisano ??????? - RaiNews : Mondiali di atletica, Massimo Stano sul tetto del mondo: trionfa nella 35 km di marcia. Una gara perfetta: il campi… - ilPostSport : Erano quasi vent'anni che l'Italia non vinceva un oro ai Mondiali di atletica: ci ha pensato Massimo Stano, già cam… - ombresulvetro : RT @LiveSpinoza: Mondiali di atletica, trionfo italiano nella marcia. Ma questo è niente: vedrete quella del 25 settembre a Roma. [@fabrizi… - serenel14278447 : Mondiali atletica: salto con l'asta, Duplantis oro e record -

Massimo Stano di Palo del Colle è già campione olimpico della 20 km, ieri si è aggiudicato l'oro aidia Eugene, negli Usa nella 35 km di marcia. Lascia un tuo commento Tags: 35km di marcia medaglia d'oro per Massimo Stanoa Eugene news palo del colle News Puglia oro per ...Una crescita esponenziale dell'africana, che aidi Doha giunse quarta. Aveva ottenuto 12.41 come personale a Parigi prima di presentarsi a Eugene, dove ha trovato una forma tale da ...Sport - Tobi Amusan ha firmato il nuovo record del mondo sui 100 ostacoli. La nigeriana è riuscita nell'impresa in maniera inattesa, siglando il tempone nelle semifinali dei Mondiali 2022 di atletica ...Nel tennis, prima vittoria per Lorenzo Musetti che ad Amburgo ha battuto in finale lo spagnolo Alcaraz. E' più difficile la conferma o il debutto E' più complesso ripetere una impresa o compierla per ...