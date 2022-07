Assegno unico universale: come fare domanda con l’app Inps (Di lunedì 25 luglio 2022) Continuano ad aumentare i servizi disponibili tramite l’app Inps Mobile. Alla possibilità, per esempio, di consultare il cedolino della pensione, si affianca adesso quella di richiedere l’Assegno unico universale direttamente dal proprio smartphone o tablet. A comunicarlo è l’istituto stesso, tramite il Messaggio numero 2925 del 22 luglio 2022, “nell’ambito delle attività di innovazione previste con i progetti dell’Istituto per l’attuazione del Piano Strategico ICT e del PNRR, mirate a rendere disponibili all’utenza le informazioni e i servizi dell’Istituto in una logica multicanale“. Per accedere al servizio da dispositivi mobili, occorre aver installato l’app “Inps Mobile” sul proprio smartphone/tablet e, dalla homepage, selezionare “Assegno ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 25 luglio 2022) Continuano ad aumentare i servizi disponibili tramiteMobile. Alla possibilità, per esempio, di consultare il cedolino della pensione, si affianca adesso quella di richiedere l’direttamente dal proprio smartphone o tablet. A comunicarlo è l’istituto stesso, tramite il Messaggio numero 2925 del 22 luglio 2022, “nell’ambito delle attività di innovazione previste con i progetti dell’Istituto per l’attuazione del Piano Strategico ICT e del PNRR, mirate a rendere disponibili all’utenza le informazioni e i servizi dell’Istituto in una logica multicanale“. Per accedere al servizio da dispositivi mobili, occorre aver installatoMobile” sul proprio smartphone/tablet e, dalla homepage, selezionare “...

GPlini : RT @paolocristallo: Giudicate #Conte per quello che ha fatto (Recovery fund, Superbonus 110%, Rdc, taglio cuneo fiscale, riconoscimento ex… - tollerandtoller : RT @paolocristallo: Giudicate #Conte per quello che ha fatto (Recovery fund, Superbonus 110%, Rdc, taglio cuneo fiscale, riconoscimento ex… - vitaste : RT @paolocristallo: Giudicate #Conte per quello che ha fatto (Recovery fund, Superbonus 110%, Rdc, taglio cuneo fiscale, riconoscimento ex… - ParliamoDiNews : Assegno unico ai genitori non sposati e non conviventi: è un diritto riceverlo? #EspertoRisponde #25luglio - kermvinoJFC : RT @Erofjodena: Ombrellone vicino: “hai preso l’assegno unico tu?” Io -