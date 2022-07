Al via il progetto di riqualificazione del centro polivalente di Pieve a Presciano (Di lunedì 25 luglio 2022) Il nuovo centro polivalente 653 mila euro di investimenti che riqualificheranno il centro polivalente di Pieve a Presciano, nel Comune di Laterina Pergine Valdarno, che sorge alle ex scuole elementari. Leggi su lanazione (Di lunedì 25 luglio 2022) Il nuovo653 mila euro di investimenti che riqualificheranno ildi, nel Comune di Laterina Pergine Valdarno, che sorge alle ex scuole elementari.

Strill_it : Rende, al via progetto pilota sulla valorizzazione del dialetto con il laboratorio di fonetica dell’Unical - Nazione_Arezzo : Al via il progetto di riqualificazione del centro polivalente di Pieve a Presciano - PorFesrER : Al via un nuovo progetto di @RegioneER e associazione Bangherang su #cittadinanzaattiva e #giovani, selezionato tra… - news24_city : Passaggio a livello via De Robertis, c’è il “Si” della Soprintendenza al progetto del sottovia - adiconsum : ??Le tue competenze digitali sono scarse?Aumentale con i Digital Desk di #Adiconsum #Faenza Via della Costituzione… -