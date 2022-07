Aggiornamento incendi in FVG. Lunedì 25 luglio (Di lunedì 25 luglio 2022) Anche nella giornata odierna sono proseguite le operazioni di controllo e bonifica dei due incendi boschivi e di interfaccia che da più giorni stanno impegnando i Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia.Per quanto riguarda l’incendio nell’area carsica tra Gorizia e Trieste anche quest’oggi sono proseguiti i lanci d’acqua degli elicotteri e le squadre di terra (Vigili del fuoco, Corpo Forestale Regionale e volontari AIB di Protezione Civile) hanno continuato la bonifica delle aree bruciate e il controllo delle abitazioni e delle infrastrutture. Una sessantina i Vigili del fuoco ancora presenti sul Carso sicuramente fino a domani mattina.Anche l’incendio della Val Resia è in fase di controllo i mezzi aerei continuano ad eseguire lanci mirati d’acqua e le squadre di terra stanno bonificando le aree accessibili e presidiano alcune ... Leggi su udine20 (Di lunedì 25 luglio 2022) Anche nella giornata odierna sono proseguite le operazioni di controllo e bonifica dei dueboschivi e di interfaccia che da più giorni stanno impegnando i Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia.Per quanto riguarda l’o nell’area carsica tra Gorizia e Trieste anche quest’oggi sono proseguiti i lanci d’acqua degli elicotteri e le squadre di terra (Vigili del fuoco, Corpo Forestale Regionale e volontari AIB di Protezione Civile) hanno continuato la bonifica delle aree bruciate e il controllo delle abitazioni e delle infrastrutture. Una sessantina i Vigili del fuoco ancora presenti sul Carso sicuramente fino a domani mattina.Anche l’o della Val Resia è in fase di controllo i mezzi aerei continuano ad eseguire lanci mirati d’acqua e le squadre di terra stanno bonificando le aree accessibili e presidiano alcune ...

