Ucraina, il bilancio della guerra: 900 strutture sanitarie colpite dall'inizio dell'invasione russa (Di domenica 24 luglio 2022) Il ministero della Salute ucraino ha reso noto che almeno 18 membri del personale medico locale sono stati uccisi e quasi 900 strutture mediche danneggiate o distrutte dal giorno dell'invasione russa ... Leggi su globalist (Di domenica 24 luglio 2022) Il ministeroSalute ucraino ha reso noto che almeno 18 membri del personale medico locale sono stati uccisi e quasi 900mediche danneggiate o distrutte dal giorno...

robreg1 : @EnricoLetta Quello che fa #Salvini non interessa. Interessa cosa pensa di fare @pdnetwork su: Superbonus 110% Pens… - Orso_Paffuto : RT @robreg1: @EnricoLetta “blowin in the wind”!! parlaci dettagliamente; facciamo questo, con queste risorse : Superbonus 110% Pensioni e… - robreg1 : @EnricoLetta “blowin in the wind”!! parlaci dettagliamente; facciamo questo, con queste risorse : Superbonus 110%… - OSaglio : RT @Anna302478978: Oleg Ustenko, il consigliere economico di Volodymyr Zelensky, ha affermato che l'Ucraina ora ha bisogno di 9 miliardi di… - _FrancescoLuna : @andrea_pertici @robersperanza Troppo facile, però. Sul “sociale”, sul “mettere al centro il lavoro” e “aiutare i p… -