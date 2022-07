leggoit : Tumore al cervello, le diagnosticano ansia e vertigini ma scopre di avere il cancro: «Salvata al Pronto Soccorso» - Cri_Giordano : @sergiobolzoni Nessuno si sognerebbe di dire che X deve essere ricoverato perché ha un tumore al cervello per far… - artvhazza : @_estel___ @DanieleStampeg2 se tu hai un tumore, la malattia è quella, benigna o maligna, al cervello o al fegato,… - ciumeo : @elio_vito @sictwit Ma prima che avevi, un tumore al cervello? - Tashunka14 : @ItaliaViva @matteorenzi Questo deficiente parla ma lui ha la credibilità di una formica col tumore al cervello un… -

Sky Tg24

Pensava di avere una 'forte ansia' che la faceva stare male, fidandosi del parere di alcuni dottori, ma ha scoperto che si trattava di unal. Emma Capper, poliziotta 39enne di Oldham (Inghilterra) e mamma di tre bambini, si è scontrata con diagnosi superficiali e imprecise, prima di scoprire che era stata colpita da un ...Il cane dei Ferragnez, infatti, ha dovuto subire un delicato intervento chirurgico per rimuovere unal. Lo scorso novembre di nuovo la paura per un nuovo malessere di Matilda, che si ... Giornata mondiale del cervello, passi avanti nella cura dei tumori I ricercatori sono riusciti a ottenere una inibizione della crescita neoplastica. Lo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica “Science Translational Medicine” ...L'associazione Gomitolorosa, presieduta dal senologo Alberto Costa, riutilizza la lana che altrimenti andrebbe smaltita come rifiuto speciale, per realizzare progetti di lanaterapia nei reparti oncolo ...