Si superino schieramenti e ideologie | tutti uniti per rilanciare l' Italia

(Di domenica 24 luglio 2022) Mai come in questo delicato momento servirebbe un'idea Paese che superie abbia come fine comune le priorità da affrontare, pur nel rispetto di posizioni politiche che possono essere, e anche molto, differenti. Lavoro, salari e povertà; politica industriale, commerciale e agricola; politica energetica e sostenibilità; istruzione e aggiornamento permanente; salute e previdenza. Ini capitoli ci sono arretratezze di varia entità e punti forza che dobbiamo rafforzare e rendere maggiormente compatibili in un nuovo possibile ordinamento mondiale, le cui tracce sono ad oggi molto deboli. Nella situazione in cui siamo, con la guerra in Ucraina e il razionamento del gas russo, non vi è dubbio che l'energia balza al primo posto, perché è alla base della politica industriale, della qualità della vita delle persone ...