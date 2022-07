Repubblica, questa vignetta a pagina 28: "Ma sì, chiamatemi pure...". La vergogna sul centrodestra | Guarda (Di domenica 24 luglio 2022) Obiettivo: colpire sotto la cintola Giorgia Meloni, demolire il centrodestra, far tornare le ombre del "mostro fascista" alle porte del Parlamento. A Repubblica ogni campagna elettorale ripropone lo stesso elettorale, cambiando di volta in volta il nemico principale: da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini, e oggi la leader di Fratelli d'Italia, il partito che secondo tutti i sondaggi si contenderà (da favorito) con il Pd la palma di più votato. "Ci faranno qualsiasi cosa", aveva confidato la Meloni qualche giorno fa, prevedendo due mesi di fuoco e fango contro di lei e il suo partito. Profezia facile facile. Oggi, su Repubblica, accanto a una suggestiva ricostruzione di un Berlusconi "incapace di intendere e di volere", di fatto letteralmente "sequestrato" a Villa Grande e isolato dall'esterno, con Marta Fascina che avrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Obiettivo: colpire sotto la cintola Giorgia Meloni, demolire il, far tornare le ombre del "mostro fascista" alle porte del Parlamento. Aogni campagna elettorale ripropone lo stesso elettorale, cambiando di volta in volta il nemico principale: da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini, e oggi la leader di Fratelli d'Italia, il partito che secondo tutti i sondaggi si contenderà (da favorito) con il Pd la palma di più votato. "Ci faranno qualsiasi cosa", aveva confidato la Meloni qualche giorno fa, prevedendo due mesi di fuoco e fango contro di lei e il suo partito. Profezia facile facile. Oggi, su, accanto a una suggestiva ricostruzione di un Berlusconi "incapace di intendere e di volere", di fatto letteralmente "sequestrato" a Villa Grande e isolato dall'esterno, con Marta Fascina che avrebbe ...

