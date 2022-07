Papa Francesco arrivato in Canada, ad accoglierlo Trudeau. Telegramma a Mattarella (Di domenica 24 luglio 2022) Il viaggio tra le ferite dei nativi - di G. Panettiere Roma, 24 luglio 2022 - Il trentasettesimo viaggio apostolico di Papa Francesco è iniziato. Dopo aver lasciato Casa Santa Marta, il Pontefice ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Il viaggio tra le ferite dei nativi - di G. Panettiere Roma, 24 luglio 2022 - Il trentasettesimo viaggio apostolico diè iniziato. Dopo aver lasciato Casa Santa Marta, il Pontefice ...

Corriere : Papa Francesco ai giovani: «Urgente ridurre il consumo della carne. Confido in voi» - vaticannews_it : Il cardinale #Parolin, in vista del viaggio del #Papa in #Canada, ricorda gli obiettivi della visita: riconciliazio… - vaticannews_it : 81 anni oggi per #SergioMattarella, telegramma al quirinale di #PapaFrancesco per le felicitazioni, rimarcando la d… - annacapurso : RT @PediatriaOggi: Dovete essere compagni dei vostri figli, senza dimenticare di essere i padri. (Papa Francesco) - GonzaloGHin_ : RT @AGisotti: Viaggio di #PapaFrancesco in #Canada: le tradizioni degli indigeni raccontate in un logo - Vatican News @papal_visit #PopeInC… -