Non solo Zaniolo, Milan e Juve si sfidano per un altro giocatore della Roma!

Continuano a scontrarsi in questa sessione di mercato Milan e Juve, che stavolta hanno messo gli occhi su un centrocampista della Roma, come riportato da Il Messaggero. Non si sono affatto fermati a Nicolò Zaniolo i sondaggi effettuati dalle due società nella Capitale in questi ultimi giorni. Stavolta, la situazione riguarda l'eventuale cessione di Bryan Cristante da parte dei giallorossi.

Non essendoci novità per quanto riguarda il rinnovo del contratto del giocatore, in scadenza nel 2024, la Roma vorrebbe evitare di venderlo al ribasso nella prossima stagione o, ancora peggio, a zero tra due anni. Alla finestra, l'interessamento di Milan e Juventus, che potrebbero accontentare tutte le parti in gioco.

