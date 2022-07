Morto Vittorio De Scalzi dei New Trolls: ‘Ha raggiunto la sua Aldebaran’ (Di domenica 24 luglio 2022) «Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran”. Il co-fondatore dei New Trolls è Morto questa notte. A darne l’annuncio la moglie Mara Armanda Alberto insieme ai figli. “Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola “quella carezza della sera”… lui vi ascolterà», ha scritto la moglie sul profilo del cantante. Morte Vittorio De Scalzi, i messaggi di cordoglio Tantissimi i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti sul web. A partire dall’amico e collega Renato Zero. “Genova e l’Italia intera, piangono, la scomparsa di Vittorio De Scalzi. Co-fondatore del gruppo musicale dei New Trolls, nonché musicista ed interprete di prima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 luglio 2022) «Deci ha lasciato, hala sua Aldebaran”. Il co-fondatore dei Newquesta notte. A darne l’annuncio la moglie Mara Armanda Alberto insieme ai figli. “Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola “quella carezza della sera”… lui vi ascolterà», ha scritto la moglie sul profilo del cantante. MorteDe, i messaggi di cordoglio Tantissimi i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti sul web. A partire dall’amico e collega Renato Zero. “Genova e l’Italia intera, piangono, la scomparsa diDe. Co-fondatore del gruppo musicale dei New, nonché musicista ed interprete di prima ...

