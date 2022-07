"Meloni, una vittoria che lascerà il segno": l'epocale profezia sul 25 settembre (Di domenica 24 luglio 2022) Squilli se non la tromba, almeno una chiarina. Basta anche un tamburello. Forse è tornata una parvenza di giornalismo nella grande stampa internazionale. Su Le Figaro è apparsa nel pomeriggio di ieri una analisi rispettosa della dignità politica e morale della scelta che ha condotto il centrodestra a far cadere Mario Draghi. A delinearla è stato Christophe Bouillaud, professore di scienze politiche all'università di Grenoble, qualificato come massimo studioso gallico della politica italiana. Sostiene l'accademico, in una poderosa intervista, come e perché Draghi fosse maturo come la mela caduta in testa a Newton-Mattarella. E non potesse che essere costretto alle dimissioni, non a causa di una oscura congiura putiniana, ma sulla base della logica politica che induce i partiti a provare a vincere la corsa elettorale. Dov' è lo scandalo? Ha profetizzato che, se sapranno essere unite, le ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Squilli se non la tromba, almeno una chiarina. Basta anche un tamburello. Forse è tornata una parvenza di giornalismo nella grande stampa internazionale. Su Le Figaro è apparsa nel pomeriggio di ieri una analisi rispettosa della dignità politica e morale della scelta che ha condotto il centrodestra a far cadere Mario Draghi. A delinearla è stato Christophe Bouillaud, professore di scienze politiche all'università di Grenoble, qualificato come massimo studioso gallico della politica italiana. Sostiene l'accademico, in una poderosa intervista, come e perché Draghi fosse maturo come la mela caduta in testa a Newton-Mattarella. E non potesse che essere costretto alle dimissioni, non a causa di una oscura congiura putiniana, ma sulla base della logica politica che induce i partiti a provare a vincere la corsa elettorale. Dov' è lo scandalo? Ha profetizzato che, se sapranno essere unite, le ...

