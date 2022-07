Marta Fascina ha fatto soffrire Renato Brunetta dandogli del "nano" (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - Outing di Renato Brunetta in tv sulla profonda sofferenza causata dalle discriminazioni subite per la sua altezza. Intervistato da Lucia Annunziata, l'ex azzurro ha detto di essersi sentito "violentato" dagli attacchi sulla sua altezza e dalle invettive personali fatte da Silvio Berlusconi e dal suo entourage dopo l'addio a FI. "Ventotto anni" in Forza Italia "sono tanti", ha premesso. Ma con Berlusconi "si è rotto qualcosa, come gli amori, quando si rompe qualcosa non si ricuce più. Io voglio bene a Berlusconi, ma subire invettite personali come 'Riposi in pace' ... io gli auguro lunga vita. E poi - ha continuato il ministro - è una vita che vengo violentato per la mia altezza, ho sofferto e continuo a soffrire. Ma, non tanto per Brunetta, ma per i bambini, che non hanno avuto la fortuna di essere alti, belli e ... Leggi su agi (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - Outing diin tv sulla profonda sofferenza causata dalle discriminazioni subite per la sua altezza. Intervistato da Lucia Annunziata, l'ex azzurro ha detto di essersi sentito "violentato" dagli attacchi sulla sua altezza e dalle invettive personali fatte da Silvio Berlusconi e dal suo entourage dopo l'addio a FI. "Ventotto anni" in Forza Italia "sono tanti", ha premesso. Ma con Berlusconi "si è rotto qualcosa, come gli amori, quando si rompe qualcosa non si ricuce più. Io voglio bene a Berlusconi, ma subire invettite personali come 'Riposi in pace' ... io gli auguro lunga vita. E poi - ha continuato il ministro - è una vita che vengo violentato per la mia altezza, ho sofferto e continuo a. Ma, non tanto per, ma per i bambini, che non hanno avuto la fortuna di essere alti, belli e ...

