LIVE Musetti-Alcaraz 6-4 6-7 6-4 | Finale ATP Amburgo in DIRETTA | balzo pazzesco nel ranking ATP! “Vittoria che non dimenticherò”

(Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANTI SOLDI HA GUADAGNATO LORENZOCON LAAD: “CHE RICORDERO’ PER SEMPRE” ORA CARLOSHA LA SINDROME DEGLI ITALIANI! 18.06 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 18.05 Lorenzoè attualmente n.31 nella classifica ATP, dunque in corsa per essere testa di serie agli US Open! In un colpo solo ha guadagnato ben 31 posizioni! 18.04 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: due ace e tre doppi falli di Carloscontro un ace e due doppi falli di Lorenzoche ha annullato tre palle break su cinque mettendo in campo il 60% di prime trovando il 78% di punti con la prima e 53% con la ...