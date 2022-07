Leclerc a muro, disastro Ferrari: mondiale sfumato in 1 secondo | Guarda (Di domenica 24 luglio 2022) Brutta notizia per Charles Leclerc. Per il pilota della Ferrari il Gp di Francia si conclude al 17esimo giro. Il monegasco si trovava in testa, ma ha perso il posteriore in sovrasterzo mentre stava cercando di spingere per rispondere all'undercut di Max Verstappen. Il Ferrarista si è così sfogato con un urlo di rabbia via radio affermando che la macchina continuava ad accelerare nonostante avesse frenato. Una vera e propria disfatta, visto che la Ferrari di Leclerc aveva mantenuto la prima posizione, dopo la partenza del Gp di Formula1. La rossa del monegasco aveva tenuto dietro senza troppe difficoltà la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Lewis Hamilton. Subito dietro l'altra Red Bull di Sergio Perez e la seconda Mercedes di George Russell, poi l'Alpine di Fernando Alonso. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Brutta notizia per Charles. Per il pilota dellail Gp di Francia si conclude al 17esimo giro. Il monegasco si trovava in testa, ma ha perso il posteriore in sovrasterzo mentre stava cercando di spingere per rispondere all'undercut di Max Verstappen. Ilsta si è così sfogato con un urlo di rabbia via radio affermando che la macchina continuava ad accelerare nonostante avesse frenato. Una vera e propria disfatta, visto che ladiaveva mantenuto la prima posizione, dopo la partenza del Gp di Formula1. La rossa del monegasco aveva tenuto dietro senza troppe difficoltà la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Lewis Hamilton. Subito dietro l'altra Red Bull di Sergio Perez e la seconda Mercedes di George Russell, poi l'Alpine di Fernando Alonso. La ...

