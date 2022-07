L’attaccante dell’Aston Villa sigilla il trasferimento in prestito alla Spagna

Leggi su justcalcio

(Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-24 15:41:14 Giorni caldissimi in redazione! Domenica, l’Aston, squadra della Premier League, ha confermato la partenza dconfigurazione in prima squadra del club. Il giocatore che si è trasferito su pascoli nuovi per la campagna in arrivo? Wesley. L’uomo dimenticato Wesley, che ha messo insieme solo 26 presenze in Premier League da quando si è unito anell’estate del 2019, ha trascorso gli ultimi 18 mesi in, nel tentativo di riscoprire il suo meglio a causa di un infortunio ai legamenti crociati. Dopo aver suggellato un primoin Belgio con il Club Brugge, il 25enne si è presto ritrovato nel suo paese d’origine, sui libri di Internacional. Evidentemente, tuttavia, i poteri che sono aPark rimangono dell’opinione che la loro unica ...