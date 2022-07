La Dama Velata non va in onda, la Rai punta su Mi Chiamo Francesco Totti dopo il gossip sul divorzio (Di domenica 24 luglio 2022) La Dama Velata non va in onda oggi, 24 luglio. Chi era certo di trovare la fiction che ha lanciato Lino Guanciale in replica su Rai1 si sbagliava e di grosso. La prima rete della tv pubblica ha deciso di approfittare di questo weekend di partite e piazzare Mi Chiamo Francesco Totti. dopo il gossip sul divorzio, la partenza e le foto sexy di Ilary Blasi, adesso tocca proprio al Pupone raccontare il dietro le quinte della sua vita evidenziando spesso il fatto che proprio la moglie è stata importante in alcuni momenti. Su Rai 1 e in contemporanea su Raiplay, terrà compagnia al pubblico di Rai1 l’attesissimo film firmato da Alex Infascelli con Francesco Totti, tratto dal libro “Un Capitano” scritto dal ... Leggi su optimagazine (Di domenica 24 luglio 2022) Lanon va inoggi, 24 luglio. Chi era certo di trovare la fiction che ha lanciato Lino Guanciale in replica su Rai1 si sbagliava e di grosso. La prima rete della tv pubblica ha deciso di approfittare di questo weekend di partite e piazzare Miilsul, la partenza e le foto sexy di Ilary Blasi, adesso tocca proprio al Pupone raccontare il dietro le quinte della sua vita evidenziando spesso il fatto che proprio la moglie è stata importante in alcuni momenti. Su Rai 1 e in contemporanea su Raiplay, terrà compagnia al pubblico di Rai1 l’attesissimo film firmato da Alex Infascelli con, tratto dal libro “Un Capitano” scritto dal ...

Tele_nauta : #LaDamaVelata: in replica su Rai1 il period drama con #MiriamLeone - AOrtisei : #LaDamaVelata, torna in replica su Rai 1, con #MiriamLeone e #LinoGuanciale. - mon__cheri : le repliche della dama velata sul canale principale sono chiaramente una preparazione per quando li rivedremo come… - ho_preso_vento : RT @_valsslife: e le repliche de la dama velata che saltano perché c’è il film su totti, e la data de la porta rossa 3 che non ne vuole sap… - LissyNeumair : La dama velata piccolo gioiellino della Rai -