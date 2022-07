Kate Moss | “Quando a 15 anni il fotografo mi chiese di togliermi il reggiseno scappai via”

(Di domenica 24 luglio 2022) “Mi disse: togliti la maglietta. Me la tolsi, ero molto timida, piena di insicurezze sul mio corpo. Poi mi disse: togliti il. E mi sono sentita dentro che qualcosa non andava, così ho preso le mie cose e sono scappata via. Ora so distinguere da lontano chi va bene e chi no”. La modella, 48, in una intervista alla Bbc per il programma radiofonico Desert Island Disc, racconta anche questo episodio relativo agli esordi di una carriera che poi sarebbe diventata inarrestabile. Bionda, magra (“non sono stata mai anoressica durante i servizi fotografici non ci davano da mangiare“) e spavalda la modella è stata una ragazza insicura e alla domanda se si fosse “oggettificata”, la risposta è stata: “Sì, completamente. E vulnerabile, terrorizzata“. Inoltrenon pensava di essere ...

svevaspica : non c’è nessuno che io odio di più delle ragazze che trovano “iconica” kate moss - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Kate Moss: «Cocaina, esaurimenti. E quella richiesta di spogliarmi, a 15 anni, che mi aprì gli occhi» - Corriere : Kate Moss: «Cocaina, esaurimenti. E quella richiesta di spogliarmi, a 15 anni, che mi aprì gli occhi» - Luxgraph : Kate Moss si racconta: «Cocaina, esaurimenti. E quella richiesta di spogliarmi, a 15 anni, che mi aprì gli occhi»… - zazoomblog : Kate Moss le foto in topless a 15 anni la droga e la paura di perdere la figlia: tutte le verità della super top mo… -

torna a difendere il suo ex - compagno 'Mi sono operata nell'estate del 2021 per l'endometriosi e per un po' sono stata bene. Poi qualche tempo fa, il dolore è tornato. Feroce. Sono rimasta ...di Paola De Carolissi è raccontata in una rarissima intervista personale alla Bbc: gli esordi ("Mi sentivo vulnerabile e terrorizzata"), la bellezza ("Per mia madre non ero fotogenica"), la fama, i problemi ...Cola ha collaborato con grandi stilisti come Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier e Marc Jacobs, che che hanno firmato edizioni limitate della celebre bibita . Questa volta la multinazionale, per celebr ...Kate Moss si è raccontata in una rarissima intervista personale alla Bbc: gli esordi («Mi sentivo vulnerabile e terrorizzata»), la bellezza («Per mia madre non ero fotogenica»), la fama, i problemi co ...