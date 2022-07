“In coda più di un’ora a San Giovanni Bianco per un senso unico alternato” (Di domenica 24 luglio 2022) “Buongiorno, vorrei segnalare la pessima gestione della viabilità sulla provinciale della Val Brembana all’altezza di San Giovanni Bianco. Venerdì sera (22 luglio, ndr) a causa di un senso unico alternato ho fatto 70 minuti di coda…”. Comincia così la lettera di una cittadina, piuttosto contrariata per la gestione dei lavori che interessano le gallerie tra Camerata Cornello e Lenna. “La coda in salita – spiega – è durata oltre un’ora e partiva dall’uscita dell’ultima galleria di San Pellegrino. Posto che i lavori siano importanti, è possibile che nessuno si occupi della viabilità? Chiunque può mettere un semaforo, ma gestire il traffico è un’altra cosa”. Così facendo, secondo la nostra lettrice, si scoraggiano i turisti a salire in valle per il ... Leggi su bergamonews (Di domenica 24 luglio 2022) “Buongiorno, vorrei segnalare la pessima gestione della viabilità sulla provinciale della Val Brembana all’altezza di San. Venerdì sera (22 luglio, ndr) a causa di unho fatto 70 minuti di…”. Comincia così la lettera di una cittadina, piuttosto contrariata per la gestione dei lavori che interessano le gallerie tra Camerata Cornello e Lenna. “Lain salita – spiega – è durata oltree partiva dall’uscita dell’ultima galleria di San Pellegrino. Posto che i lavori siano importanti, è possibile che nessuno si occupi della viabilità? Chiunque può mettere un semaforo, ma gestire il traffico è un’altra cosa”. Così facendo, secondo la nostra lettrice, si scoraggiano i turisti a salire in valle per il ...

