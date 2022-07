Flamengo, esordio per Vidal: subito tre punti con il nuovo club (Di domenica 24 luglio 2022) Vidal debutta con il Flamengo nella maniera migliore possibile. Vittoria e tre punti alla prima con i rossoneri L’avventura col Flamengo non poteva comiciare in maniera migliore per Arturo Vidal. Il cileno ha esordito con i rossoneri, tornando al calcio sudamericano dopo più di un decennio. L’ex Inter è Subentrato al 78? ad Everton Ribeiro e vittoria per 2-1. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022)debutta con ilnella maniera migliore possibile. Vittoria e trealla prima con i rossoneri L’avventura colnon poteva comiciare in maniera migliore per Arturo. Il cileno ha esordito con i rossoneri, tornando al calcio sudamericano dopo più di un decennio. L’ex Inter è Subentrato al 78? ad Everton Ribeiro e vittoria per 2-1. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportli26181512 : Vidal, esordio vincente per l'ex Inter col Flamengo: l'Avaì si arrende a Pedro: Esordio con vittoria per Arturo Vid… - sportli26181512 : Vidal, esordio con il Flamengo: 12 minuti e vittoria contro l'Avai - tvdellosport : LA PRIMA VOLTA DI VIDAL CON LA MAGLIA DEL FLAMENGO???? Esordio ufficiale nel campionato brasiliano per l’ex centroca… - fcin1908it : Vidal, esordio positivo con il Flamengo: in campo 12' nel successo per 2-1 contro l’Avai - FcInterNewsit : L'ex Vidal in panchina col Flamengo. Possibile l'esordio con l'Avai? -