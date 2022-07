F1 | GP Francia 2022 Vince Max Verstappen | Charles Leclerc va a muro Mondiale compromesso per la Ferrari

(Di domenica 24 luglio 2022) Come prevedibile, l’edizionedel Gran Premio didi F1 va in scena in condizioni torride. Alla partenza la temperatura dell’asfalto, reso rovente dall’impietoso Sole provenzale, si aggira attorno ai 55°C. Si annuncia, quindi, una gara particolarmente impegnativa soprattutto per gli pneumatici. Al riguardo, quando le scelte diventano palesi, quasi tutti optano per mescola media. Le eccezioni sono Valtteri Bottas, Pierre Gasly e Carlos Sainz, che invece si affidano alle dure. Allo spegnimento dei semafori,mantiene il comando davanti a, mentre Hamilton scavalca Perez. Nelle fasi iniziali le Red Bull sembrano avere qualcosa in più rispetto alle vetture che le precedono, tanto da proporsi minacciosamente a ridosso della#16 e della Mercedes #44. Cionondimeno, il ...

La Ferrari di Leclerc dopo l'incidente Le Castellet, 24 luglio- Charles Leclerc furibondo dopo l 'incidente che lo ha tagliato fuori dal Gp di Francia. "Non c'entra l'affidabiltà, ho avuto un problema con la retromarcia quando ero già a muro, non potevo andare indietro. Ma quello è un dettaglio", dice il monegasco al microfono di Sky. Un super Max Verstappen vince il Gran Premio di Francia, sul circuito Paul Ricard, a Le Castellet, dodicesima prova del Mondiale F1. L'Olandese Volante rimane in testa dal ritiro di Charles Leclerc al giro 19 su 53, quando la sua Ferrari F1 è finita contro le barriere del circuito. Il pilota della Ferrari ha terminato la gara al giro numero 18 mentre era in testa.