F1, Esteban Ocon: "L'obiettivo di oggi era fare punti con entrambe le vetture"

Esteban Ocon ha espresso la propria opinione alla stampa al termine del Gran Premio di Francia, 12mo round del Mondiale F1 2022. Il francese ha tagliato il traguardo all'ottava posizione alle spalle del britannico Lando Norris (McLaren) ed il teammate Fernando Alonso (Alpine). Il padrone di casa ha dato il massimo davanti ai propri tifosi nonostante una sanzione avuta nei primi minuti in seguito ad un contatto alla chicane del 'Mistral' con l'AlphaTauri del giapponese Yuki Tsunoda. Cinque secondi di penalità sono stati assegnati al transalpino che in ogni caso è stato in grado di concludere nella Top10. Sotto il sole di Le Castellet, Alpine ha mostrato un ottimo passo collocandosi come quarta forza del gruppo davanti alle McLaren che in qualifica avevano completato con successo il difficile compito di inserirsi davanti ad una delle Mercedes.

