Denis Suarez, si fa avanti un club turco. La valutazione del Celta Vigo (Di domenica 24 luglio 2022) Il Celta Vigo vuole 4 milioni per Denis Suarez, e sembra che solo il Galatasaray possa accontentare i galiziani. AS spiega che il centrocampista... Leggi su calciomercato (Di domenica 24 luglio 2022) Ilvuole 4 milioni per, e sembra che solo il Galatasaray possa accontentare i galiziani. AS spiega che il centrocampista...

zazoomblog : Denis Suarez si fa avanti un club turco. La valutazione del Celta Vigo - #Denis #Suarez #avanti #turco. - sportli26181512 : Denis Suarez, si fa avanti un club turco. La valutazione del Celta Vigo: Il Celta Vigo vuole 4 milioni per Denis Su… - Fiorentinanews : La #Fiorentina sarebbe ancora interessata a Denis #Suárez. Ma dalla #Turchia insistono per prenderlo #Calciomercato - FiorentinaUno : Denis Suarez, seguito dalla Fiorentina ma cessione vicina in Turchia - Domenic36396232 : Il #Galatasaray accelera per Denis #Suarez del #CeltaVigo Si può chiudere sui 4-5mln #Calciomercato #StayTuned -