BOOM! Ecco i prof di Amici 22. Arrivano Emanuel Lo e Arisa. Fuori Peparini e Pettinelli

I nuovi prof di Amici 22 ci sono e DavideMaggio.it è in grado di anticiparveli, a cominciare dalle certezze rappresentate da Alessandra Celentano, veterana e simbolo della trasmissione, e Raimondo Todaro, impegnati nella danza. Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini torneranno, invece, a giudicare e guidare i talenti canori. All'appello, dunque, mancano due prof. Eccoli.

Arisa nuova prof di canto

Fuori Anna Pettinelli, Arisa tornerà a sedersi in cattedra, dopo un anno di pausa trascorso alla corte di Milly Carlucci come concorrente di Ballando con le stelle e giurata a Il Cantante Mascherato.

Emanuel Lo nuovo prof di ballo

Lascerà il programma anche Veronica Peparini.

