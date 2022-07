Addio Inter | Marotta fissa il prezzo

Gazzetta_it : Juve, dopo l’addio a De Ligt la prima scelta è Bremer. Ma l’Inter prova a fermarla - Tutto__Calcio_ : #Mertens non rinnoverà con il #Napoli! Addio certo, se l’#Inter riuscirà a liberarsi di #Sanchez farà un tentativo… - lelemaniscalco : ?? Dopo l’addio di #Mertens si aprono tre scenari: @OfficialSSLazio #Sarri lo conosce e farebbe carte false per ave… - calciomercatoit : #Inter, ecco il piano cessioni di #Marotta: presto addio per #Sanchez, #Pinamonti, #Lazaro, #Salcedo e #Agoume… - DalbertGOAT : @JackFCIM1908 @JuventvsNews @WSMN00 @tideiluca97 @Bresingar_ @Inter perché hai 3 seconde punte e una prima punta, i… -

Nelle ultime ore si sta parlando molto dell'ipotesi Mertens all'. Il belga, che già due anni fa era stato richiesto dai nerazzurri, ha detto ufficialmenteal Napoli, liquidato da De Laurentiis , ed è su piazza a parametro zero ma per Biasin è un'..., accordo già trovato per il futuro di Lukaku Romelu Lukaku © LaPresseLukaku è tornato in nerazzurro, dopo l'di un'estate fa, in prestito dal Chelsea. Su di lui vuole contare la dirigenza ...Il calciomercato dell’Inter può passare da una nuova cessione: Marotta ha già deciso il prezzo per l’addio Il club nerazzurro, dopo il ko in amichevole contro il Lens, è pronto a gettarsi ancora su qu ...Si lavora già, in casa Inter, al futuro dell'attacco nerazzurro: accordo trovato con largo anticipo, i dettagli ...