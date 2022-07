VNL maschile 2022: l’Italia si arrende alla Francia in semifinale e andrà a giocarsi il bronzo (Di sabato 23 luglio 2022) l’Italia si arrende alla Francia nella seconda semifinale della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. I campioni olimpici si sono imposti in tre set, con il punteggio di 25-22 25-20 25-15, raggiungendo così gli Usa in finale, mentre gli Azzurri andranno a giocarsi il bronzo con la Polonia. IL TABELLONE DELLE FINALI VNL maschile 2022, IL CALENDARIO DELl’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL 2022: TUTTI I LIVE MASCHILI E FEMMINILI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA VNL 2022: FORMULA E REGOLAMENTO LA PARTITA -Subito grande intensità nel primo set. La Francia parte bene con due ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022)sinella secondadella Volley Nations League (VNL). I campioni olimpici si sono imposti in tre set, con il punteggio di 25-22 25-20 25-15, raggiungendo così gli Usa in finale, mentre gli Azzurri andranno ailcon la Polonia. IL TABELLONE DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO DEL: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL: TUTTI I LIVE MASCHILI E FEMMINILI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA VNL: FORMULA E REGOLAMENTO LA PARTITA -Subito grande intensità nel primo set. Laparte bene con due ...

Federvolley : #VolleyballNationsLeague ?? @usavolleyball ????vola in finale??! Gli statunitensi hanno superato in semifinale 3-0 la… - Federvolley : #VolleyballNationsLeague ???? L'Italia trova la #Francia ???? in SEMIFINALE?? ??? LA NEWS ??… - mauroberruto : La domenica d’oro della #pallavolo azzurra. Prima #VNL della storia al femminile e 3 squadre campioni d’Europa: U1… - BiolokitaMarina : RT @Federvolley: #VolleyballNationsLeague ?? L'Italia cede alla #Francia. Domani la finale per il 3/4° posto contro la #Polonia?? RISULTAT… - sportface2016 : #VNLFinals : l'#Italia si arrende alla #Francia in semifinale e andrà a giocarsi il bronzo -