Treviso, 16enne abbandonato in autogrill. Il sindaco di Cessalto: «Vicenda umanamente tristissima, chiederemo aiuto per sostenerlo» (Di sabato 23 luglio 2022) Un giovane di 16 anni di origini straniere è stato abbandonato dai propri genitori in un’area di servizio a Casolta, lungo la A4, in direzione Trieste. L’episodio risale a oltre un mese fa. Il giovane, di cui non viene precisata la nazionalità, è stato preso in carico dai servizi sociali del comune di Cessalto, in provinciacomune da circa 4 mila abitanti di Treviso, che lo hanno affidato a una struttura per minori in provincia di Venezia. Secondo quanto previsto dalla legge, il comune in cui viene abbandonato un minorenne deve prendersene cura fino alla maggiore età, o fino al ritorno del giovane alla famiglia. E così, il comune di Cessalto ha deliberato una specifica concessione di 18 mila euro che serviranno per coprire le spese “di mantenimento” per l’adolescente fino alla fine del 2022. Ma la ... Leggi su open.online (Di sabato 23 luglio 2022) Un giovane di 16 anni di origini straniere è statodai propri genitori in un’area di servizio a Casolta, lungo la A4, in direzione Trieste. L’episodio risale a oltre un mese fa. Il giovane, di cui non viene precisata la nazionalità, è stato preso in carico dai servizi sociali del comune di, in provinciacomune da circa 4 mila abitanti di, che lo hanno affidato a una struttura per minori in provincia di Venezia. Secondo quanto previsto dalla legge, il comune in cui vieneun minorenne deve prendersene cura fino alla maggiore età, o fino al ritorno del giovane alla famiglia. E così, il comune diha deliberato una specifica concessione di 18 mila euro che serviranno per coprire le spese “di mantenimento” per l’adolescente fino alla fine del 2022. Ma la ...

StefaniaFalone : RT @Open_gol: Il comune di Cessalto ha deliberato una concessione di 18mila euro per aiutare il minore, ma non basteranno - Dome689 : RT @Open_gol: Il comune di Cessalto ha deliberato una concessione di 18mila euro per aiutare il minore, ma non basteranno - Open_gol : Il comune di Cessalto ha deliberato una concessione di 18mila euro per aiutare il minore, ma non basteranno - bizcommunityit : Fanno un giro in pedalò, 16enne si tuffa e non risale, ragazzina di 14 anni si lancia e lo salva - Massxmo : RT @11Giuliano: Sorte: Jesolo,fanno un giro in pedalò, 16enne si tuffa e non risale, ragazzina di 14 anni si lancia e lo salva. Non vedeva… -