"Temevo per mia figlia, ma il mio compagno era più importante": Alessia Pifferi resta in carcere (Di sabato 23 luglio 2022) Il gip ha convalidato il fermo della 36enne escludendo l'aggravante della premeditazione dall'accusa di omicidio volontario. La difesa della donna: "Sognavo un futuro con il mio compagno" Leggi su ilgiornale (Di sabato 23 luglio 2022) Il gip ha convalidato il fermo della 36enne escludendo l'aggravante della premeditazione dall'accusa di omicidio volontario. La difesa della donna: "Sognavo un futuro con il mio

svirgola2 : @dantecorneli che poi gliene davo più io stando tutto l'anno che non affittando a settimane random incerte per quan… - Linlinl08019187 : RT @eugenia_b_vp: Non avete idea di quanto queste tre foto mi abbiano calmata in questi giorni. Avevo una paura pazzesca per la durata dell… - eugenia_b_vp : Non avete idea di quanto queste tre foto mi abbiano calmata in questi giorni. Avevo una paura pazzesca per la durat… - soloperoggi1 : @KoishiKerol @math_emax @ZoomTorino Non dicevo nulla perché temevo non ci fosse più la possibilità di andare e inve… - BiancoNeroJ1897 : @juventusfc ditemi che non è vero... quello che temevo con allegri, Di Maria da terzino o quasi, mezzala o esterno… -