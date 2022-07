"Quale poltrona vuole". Friedman: ecco la "vendetta di Silvio Berlusconi" (Di sabato 23 luglio 2022) Secondo Alan Friedman l'obiettivo di Silvio Berlusconi non è di diventare presidente del Consiglio ma di tornare come presidente del Senato, "vuole la seconda carica dello Stato". Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In onda, su La7, nella puntata del 24 luglio, il giornalista americano sostiene che la "grande sorpresa" di questi giorni è il Cavaliere che doveva essere "moderato, pragmatico, europeista e liberale" ma in realtà, spiega, "ha messo davanti il suo ego personale, il suo narcisismo, il suo desiderio di vendetta". Qui l'intervento di Alan Friedman a In onda "Silvio Berlusconi vuole tornare da presidente del Senato, lo stesso Senato che lo aveva espulso dopo la condanna". Insomma, è il "revenchismo" del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Secondo Alanl'obiettivo dinon è di diventare presidente del Consiglio ma di tornare come presidente del Senato, "la seconda carica dello Stato". Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In onda, su La7, nella puntata del 24 luglio, il giornalista americano sostiene che la "grande sorpresa" di questi giorni è il Cavaliere che doveva essere "moderato, pragmatico, europeista e liberale" ma in realtà, spiega, "ha messo davanti il suo ego personale, il suo narcisismo, il suo desiderio di". Qui l'intervento di Alana In onda "tornare da presidente del Senato, lo stesso Senato che lo aveva espulso dopo la condanna". Insomma, è il "revenchismo" del ...

