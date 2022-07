Ordine degli Ingegneri di Benevento | continua la definizione del direttivo 2022-2026

(Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ieri il Consiglio dell’dicon l’approvazione del verbale della seduta del 12/07/ha ufficializzato le nomine dei componenti dell’Ufficio di Presidenza fatte dal neo Presidente Ing. Ivan Verlingieri per il quadriennio, così come previsto dal Regolamento. I due Vice Presidenti sono l’Ing. Gennaro Mercaldo e l’Ing. Giuseppe Di Gioia, entrambi consiglieri uscenti e riconfermati, che rispettivamente si sono distinti nella precedente Consiliatura per la Commissione Strutture e per la Commissione ICT, con delega in questo caso al CNI per il Comitato Italianoa dell’Informazione C3I. I due vice segretari designati sono l’Ing. Giovanni Diurno, di ...

Agrigento, eletti i componenti del Consiglio distrettuale di disciplina dell'Ordine degli avvocati