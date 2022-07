ONE PIECE, Colton Osorio sarà Luffy da bambino nel live-action Netflix (Di sabato 23 luglio 2022) Un altro attore del live-action Netflix di ONE PIECE è stato presentato ai fan, il giovane interprete di Luffy da bambino, Colton Osorio. Non sappiamo ancora quanto manca per l'arrivo di ONE PIECE in versione live-action su Netflix, ma dalla produzione nelle ultime ore ci è arrivata un'altra notizia di casting, quella riguardante un piccolo Luffy a cui presterà il volto Colton Osorio. Il giovane interprete - già visto in diversi progetti cinematografici e televisivi come il film Luce, con Naomi Watts e Octavia Spencer, le serie tv New Amsterdam, Law & Order: Unità Speciale e Castle Rock, e più recentemente il film di Apple TV+ con ... Leggi su movieplayer (Di sabato 23 luglio 2022) Un altro attore deldi ONEè stato presentato ai fan, il giovane interprete dida. Non sappiamo ancora quanto manca per l'arrivo di ONEin versionesu, ma dalla produzione nelle ultime ore ci è arrivata un'altra notizia di casting, quella riguardante un piccoloa cui presterà il volto. Il giovane interprete - già visto in diversi progetti cinematografici e televisivi come il film Luce, con Naomi Watts e Octavia Spencer, le serie tv New Amsterdam, Law & Order: Unità Speciale e Castle Rock, e più recentemente il film di Apple TV+ con ...

