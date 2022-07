Napoli arrivato in Abruzzo per ritiro a Rivisondoli (Di sabato 23 luglio 2022) I due pullman con a bordo i calciatori del Napoli sono arrivati all'Hotel Acqua Montis di Rivisondoli alle 12,45. Ad attenderli un centinaio di tifosi e un nutrito schieramento di poliziotti che sono ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) I due pullman con a bordo i calciatori delsono arrivati all'Hotel Acqua Montis dialle 12,45. Ad attenderli un centinaio di tifosi e un nutrito schieramento di poliziotti che sono ...

sscnapoli : ?? Kvaratskhelia “Sono arrivato a Napoli per dimostrare le mie qualità. Il mister è una persona fantastica imparerò… - sscnapoli : ?? Kvaratskhelia “Farò il massimo per rendere felici i tifosi. Sono arrivato in un grande club e in una città fantas… - gnavarino : VIDEO - Inizia il ritiro di Castel di Sangro: il pullman del Napoli è arrivato tra gli applausi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET SSCN - Il Napoli è arrivato in Abruzzo - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET SSCN - Il Napoli è arrivato in Abruzzo -