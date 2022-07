Minaccia di pubblicare le tue foto intime? WhatsApp ora ti difende

Leggi su newnotizie

(Di sabato 23 luglio 2022) Temi che possaqualcheintima che tu avevi mandato solo e soltanto per lui? Tranquilla, ora ti tutela. In Italia si stima che siano circa 2 milioni le vittime di diffusione non consensuale di materiale intimo, comunemente conosciuto come revenge porn. A chi non è mai capitato di mandare unaun L'articolo NewNotizie.it.