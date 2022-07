LIVE Musetti-Cerundolo 0-0, ATP Amburgo 2022 in DIRETTA: comincia la sfida! (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Lungo il LOB di Musetti, peccato. 30-40 Out di Cerundolo, break point Lorenzo 30-30 Dritto killer di Cerundolo, Lorenzo va in out 30-15 Out di Cerundolo con il rovescio 15-15 Manovra bene Lorenzo con il dritto 0-15 Errore di Musetti, palla corta al servizio INIZIO PRIMO SET, servizio per Musetti 15:40 SI PARTE, LORENZO Musetti A CACCIA DELLA PRIMA FINALE DELLA CARRIERA. 15:39 Dopo Berettini e l’ingresso in Finale certo a Palermo di una tra Paolini e Bronzetti, Musetti potrebbe mettere la ciliegina sulla torta a un sabato di tennis trionfale centrando il terzo atto finale. FORZA LORENZO! 15:34 Iniziato il warm up 15:33 LORENZO Musetti HA FATTO IL SUO ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Lungo il LOB di, peccato. 30-40 Out di, break point Lorenzo 30-30 Dritto killer di, Lorenzo va in out 30-15 Out dicon il rovescio 15-15 Manovra bene Lorenzo con il dritto 0-15 Errore di, palla corta al servizio INIZIO PRIMO SET, servizio per15:40 SI PARTE, LORENZOA CACCIA DELLA PRIMA FINALE DELLA CARRIERA. 15:39 Dopo Berettini e l’ingresso in Finale certo a Palermo di una tra Paolini e Bronzetti,potrebbe mettere la ciliegina sulla torta a un sabato di tennis trionfale centrando il terzo atto finale. FORZA LORENZO! 15:34 Iniziato il warm up 15:33 LORENZOHA FATTO IL SUO ...

