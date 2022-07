Lazio, l’agente di Immobile: «L’attaccante italiano più importante dell’ultimo ventennio» (Di sabato 23 luglio 2022) Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, ha parlato del bomber della Lazio: la sua intervista a Radio Marte Alessandro Moggi, procuratore di Ciro Immobile, ha parlato del bomber della Lazio ai microfoni di Radio Marte. Le sue dichiarazioni. LE PAROLE – «Deve battere tutti i record e diventare leggenda. Quello che sta costruendo Ciro dimostra che sia L’attaccante italiano più importante degli ultimi 20 anni. Anche a livello internazionale è importante. Punta a vincere la classifica dei cannonieri per la quinta volta. Oltre ad essere un grandissimo attaccante è anche un grande uomo e vedrete che quest’anno sarà lì a lottare per vincere la classifica marcatori». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Alessandro Moggi, agente di Ciro, ha parlato del bomber della: la sua intervista a Radio Marte Alessandro Moggi, procuratore di Ciro, ha parlato del bomber dellaai microfoni di Radio Marte. Le sue dichiarazioni. LE PAROLE – «Deve battere tutti i record e diventare leggenda. Quello che sta costruendo Ciro dimostra che siapiùdegli ultimi 20 anni. Anche a livello internazionale è. Punta a vincere la classifica dei cannonieri per la quinta volta. Oltre ad essere un grandissimo attaccante è anche un grande uomo e vedrete che quest’anno sarà lì a lottare per vincere la classifica marcatori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

