Kim Min - jae vicinissimo al Napoli: la data del possibile arrivo (Di sabato 23 luglio 2022) E' quasi tutto fatto per vedere Kim Min - jae con la maglia del Napoli addosso l'anno prossimo. Si sta procedendo alla revisione dei contratti e, in caso di esito positivo, il difensore sudcoreano del ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 luglio 2022) E' quasi tutto fatto per vedere Kim Min - jae con la maglia deladdosso l'anno prossimo. Si sta procedendo alla revisione dei contratti e, in caso di esito positivo, il difensore sudcoreano del ...

DiMarzio : .@sscnapoli, la trattativa per #KimMinJae è alle battute finali: chiusura prevista a ore ? - DiMarzio : .@sscnapoli, si attende la revisione dei contratti per #Kim ?? - Fantacalcio : Napoli, arriva Kim Min-Jae: fissate le visite mediche - 2paxFTB : ?? Tutto fatto per Kim Min Jae al Napoli, il difensore sudcoreano e il Feberbahce ha finalizzato l'accordo con i par… - infoitsport : Kim Min-Jae è del Napoli: la data delle visite mediche. C’è la clausola: cifre e dettagli -