Kim al Napoli, problemi di lingua: come comunicherà Spalletti? Pronta la soluzione (Di sabato 23 luglio 2022) Si aspetta solo l’annuncio ufficiale per poter considerare definitivamente Kim Min Jae come un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore coreano ,oramai ex Fenerbahce, è il giocatore scelto dal ds Giuntoli pe ricoprire un ruolo delicatissimo: sarà lui infatti a sostituire un pilastro come Kalidou Koulibaly, trasferitosi al Chelsea. Nell’edizione odierna di Tuttosport, il giornalista Raffaele Auriemma ha ribadito la oramai certa conclusione della trattativa, svelando anche una curiosità sul suo arrivo a Castel di Sangro. Kim Min-Jae Napoli (Getty Images) La trattativa si è chiusa con il pagamento della clausola da 20 milioni di euro del giocatore, offrendo al giocatore un contratto da 5 anni con cifre pari a 2.5 milioni all’anno. Si attende dunque solo il suo arrivo a Castel di Sangro, che potrebbe avvenire a ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 23 luglio 2022) Si aspetta solo l’annuncio ufficiale per poter considerare definitivamente Kim Min Jaeun nuovo giocatore del. Il difensore coreano ,oramai ex Fenerbahce, è il giocatore scelto dal ds Giuntoli pe ricoprire un ruolo delicatissimo: sarà lui infatti a sostituire un pilastroKalidou Koulibaly, trasferitosi al Chelsea. Nell’edizione odierna di Tuttosport, il giornalista Raffaele Auriemma ha ribadito la oramai certa conclusione della trattativa, svelando anche una curiosità sul suo arrivo a Castel di Sangro. Kim Min-Jae(Getty Images) La trattativa si è chiusa con il pagamento della clausola da 20 milioni di euro del giocatore, offrendo al giocatore un contratto da 5 anni con cifre pari a 2.5 milioni all’anno. Si attende dunque solo il suo arrivo a Castel di Sangro, che potrebbe avvenire a ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, per #Kim giornata decisiva per definire gli ultimi aspetti burocratici - DiMarzio : .@sscnapoli, la trattativa per #KimMinJae è alle battute finali: chiusura prevista a ore ? - claudioruss : Il contratto di #Kim Min-jae con il #Napoli sarà di 3 anni più altri 2 di opzione. Dal 2^ anno clausola da 42mln. P… - sportli26181512 : Un #Napoli mediorientale alla Nannini: L’arrivo del coreano Kim accende la discussione nei vicoli della città… - ArenaSportiva1 : ?? #Kim al #Napoli, chiusura prevista a ore. Fonte: @DiMarzio -