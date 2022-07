Inter Dumfries, Ten Haag stravede per lui: la richiesta dei nerazzurri (Di sabato 23 luglio 2022) In casa Inter aumentano le ipotesi di veder partire Dumfries dopo aver bloccato Skriniar: il Manchester United ci prova In casa Inter aumentano le ipotesi di veder partire Dumfries dopo aver bloccato Skriniar: il Manchester United ci prova. Second quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Ten Haag stravede per lui. La richiesta dei nerazzurri è di 40 milioni per cederlo a titolo definitivo e effettuare un’altra plusvalenza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) In casaaumentano le ipotesi di veder partiredopo aver bloccato Skriniar: il Manchester United ci prova In casaaumentano le ipotesi di veder partiredopo aver bloccato Skriniar: il Manchester United ci prova. Second quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Tenper lui. Ladeiè di 40 milioni per cederlo a titolo definitivo e effettuare un’altra plusvalenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

noiverinteristi : GdS - Fasce strategiche per Simone Inzaghi. Per Gosens solo piccolo intoppo, martedì sarà regolarmente in gruppo. E… - ph_pluton : RT @calciomercatoit: #Inter, il sacrificato di lusso può essere #Dumfries: valutazione da 40 milioni, c'è il #ManchesterUnited #calciomerc… - calciomercatoit : #Inter, il sacrificato di lusso può essere #Dumfries: valutazione da 40 milioni, c'è il #ManchesterUnited… - SpazioInter : Il Manchester United piomba sul nerazzurro: l'Inter lo valuta 40 milioni - - news24_inter : #Dumfries è un obiettivo concreto del Manchester United. Deve prima partire Wan-Bissaka #InterNews24… -