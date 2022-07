Il talento di Mr. C con Nicolas Cage e Pedro Pascal arriva in streaming e Home Video (Di sabato 23 luglio 2022) Il talento di Mr. C con Nicolas Cage e Pedro Pascal disponibile per l’acquisto digitale e in Home Video: una irresistibile commedia d’azione in cui Cage interpreta la parodia di se stesso Dal 22 luglio grazie a Eagle Pictures il film Il talento di Mr. C sarà disponibile per l’acquisto digitale e, a partire dal 4 agosto, anche in Home Video. Il film sarà disponibile per l’acquisto digitale sulle piattaforme Chili, Rakuten TV, Timvision, iTunes, Google Play Video, Youtube e Prime Video, e nei formati DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD. Tutti i formati fisici saranno arricchiti da un booklet da collezione di 20 pagine dal titolo “Tutto quello che non sai ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 23 luglio 2022) Ildi Mr. C condisponibile per l’acquisto digitale e in: una irresistibile commedia d’azione in cuiinterpreta la parodia di se stesso Dal 22 luglio grazie a Eagle Pictures il film Ildi Mr. C sarà disponibile per l’acquisto digitale e, a partire dal 4 agosto, anche in. Il film sarà disponibile per l’acquisto digitale sulle piattaforme Chili, Rakuten TV, Timvision, iTunes, Google Play, Youtube e Prime, e nei formati DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD. Tutti i formati fisici saranno arricchiti da un booklet da collezione di 20 pagine dal titolo “Tutto quello che non sai ...

