Il grande freddo Cav-Meloni: il retroscena (scomodo) sul faccia a faccia. Cos'è accaduto (Di sabato 23 luglio 2022) Chiusa la questione "draghicidio" - nel senso che per Silvio Berlusconi è stato Draghi, rendendosi indisponibile al bis dopo la "non fiducia" di Conte, a cogliere la palla al balzo per il passo indietro e a scegliere «la strada che conduce alle elezioni» - il dossier più importante si chiama: centrodestra. Senza più complemento di specificazione («di governo», «di opposizione»). La ricomposizione della coalizione chiamata a vincere le Politiche del 25 settembre - ritrovatasi allineata sul voto anticipato dopo l'implosione delle larghe intese - ha come stazione fondamentale il vertice dei leader, evocato già dopo i ballottaggi delle Amministrative. Un appuntamento la cui urgenza è dettata dal fatto che mancano poco più di sessanta giorni alle elezioni anticipate. Ieri intanto è stata la volta del "bilaterale" fra il leader di Forza Italia e Giorgia Meloni.

