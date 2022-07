F1 | Sainz ha offerto la scia a Leclerc | cosa è successo a Le Castellet Gerarchie finalmente chiare in Ferrari?

(Di sabato 23 luglio 2022) Sabato 23 luglio porta con sé una grande novità. Laha giocato di squadra! La “grande assente” del 2022 tra le dinamiche del Cavallino Rampante si è prontamente palesata nella giornata odierna in occasione delle qualifiche del Gran Premio di Francia, durante le quali Carlossi è messo a disposizione di Charles, soprattutto nel Q3, dove il monegasco è andato a prendersi la pole position. Lo spagnolo, infatti, è sceso in pista esclusivamente per aiutare il ventiquattrenne del Principato, offrendogli la suain entrambi i time attack effettuati. Dunque lanumero 55 si è posta ben davanti alla #16, aspettandola poi allo scopo di effettuare un rendez-vous proprio a ridosso del tratto del circuito dove lapuò garantire il vantaggio maggiore, ovvero nel ...

