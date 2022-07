F1, Helmut Marko: “Il distacco dalla Ferrari era solo di un decimo, in gara la Red Bull è più veloce” (Di sabato 23 luglio 2022) Le qualifiche del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1, hanno sorriso alla Ferrari. La Rossa, con Charles Leclerc, ha ottenuto l’ennesima pole-position di questa stagione a precedere le due Red Bull dell’olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez. Una grande prestazione quella di Leclerc, con oltre tre decimi rifilati al campione del mondo in caricA. Tuttavia, tra le fila della scuderia di Milton Keynes, non c’è grande preoccupazione. E’ il caso del consulente austriaco, Helmut Marko, che ha parlato di un divario diverso tra Max e Charles, relativamente alle loro prospettive in gara che dovrebbero sorridere alla squadra anglo-austriaca. La riflessione di Marko riguarda il gioco di squadra della Rossa, con lo spagnolo Carlos Sainz (penalizzato per la ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Le qualifiche del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1, hanno sorriso alla. La Rossa, con Charles Leclerc, ha ottenuto l’ennesima pole-position di questa stagione a precedere le due Reddell’olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez. Una grande prestazione quella di Leclerc, con oltre tre decimi rifilati al campione del mondo in caricA. Tuttavia, tra le fila della scuderia di Milton Keynes, non c’è grande preoccupazione. E’ il caso del consulente austriaco,, che ha parlato di un divario diverso tra Max e Charles, relativamente alle loro prospettive inche dovrebbero sorridere alla squadra anglo-austriaca. La riflessione diriguarda il gioco di squadra della Rossa, con lo spagnolo Carlos Sainz (penalizzato per la ...

OA_Sport : #F1 Helmut Marko non è preoccupato dalla Ferrari e si aspetta una vittoria della Red Bull in Francia - OA_Sport : #F1 Helmut Marko non si lascia scomporre dalla Ferrari e rilancia le quotazioni della Red Bull - _rik46 : @SciutoLeo Si Sainz secondo da 11° o 20° Manco se mi vado a mettere a pecora davanti a Helmut Marko - F1ingenerale_ : F1 | Helmut Marko: “Ho 79 anni ma non penso al ritiro” #F1ingenerale #Marko RedBull #F1 - fastgulasz : madonna come mi sta sul cazzo Helmut Marko ma come cazzo ti permetti a parlare in quel modo di Yuki e a fare quei c… -