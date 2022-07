Europei femminili | Svezia-Belgio 1-0 | scandinave in semifinale

(Di sabato 23 luglio 2022) Che labattesse ile approdasse alle semifinali deglinon vi era dubbio alcuno. Che servisse, però, un gol al 92° di un difensore, dopo una partita più che dominata, potevano immaginarselo davvero in pochi. Ma questa è solo una delle tante contraddizioni che ci regalano i 90 minuti di un quarto di finale equilibratissimo sotto la pioggia di Leigh. Alla fine, il pronostico viene rispettato, grazie alla juventina Linda Sembrant, che all’ultimo assalto trova la rete della qualificazione. Un gol che riporta letra le top 4 d’Europa, dopo l’ultima volta nel 2013. A contendere un posto in finale alle giocatrici di Gerhardsson ci sarà l’Inghilterra martedì 26 luglio in quel di Sheffield. Proviamo ora ad analizzare i temi di questa serratissima sfida. La ...

