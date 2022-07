Draghi convoca i sindacati | sul tavolo il decreto Aiuti-bis Conte gela il Pd | «Sua agenda lontana dalla nostra»

(Di sabato 23 luglio 2022) Dopo le dimissioni, il premier Mario, in carica per il disbrigo degli affari al corrente, si mette al lavoro. Il presidente del consiglio ha infattito per il 27 luglio (alle 10) i...

Sul tavolo pacchetto misure per fronteggiare l'emergenza economica e sociale Il governoCgil, Cisl e Uil a Palazzo Chigi per mercoledì prossimo alle 10. Lo si apprende da fonti ...aveva ...Il premierha convocato per mercoledì 27 luglio alle 10 i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri a palazzo Chigi. Al centro del confronto con i sindacati ci ...Dopo le dimissioni, il premier Mario Draghi, in carica per il disbrigo degli affari al corrente, si mette al lavoro. Il presidente del consiglio ha infatti convocato per il 27 luglio (alle 10) ...L’incontro coi leader di Cgil, Cisl e Uil si svolgerà alle 10. Sul tavolo il pacchetto di misure per fronteggiare l'emergenza economica e ...