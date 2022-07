DOMENICA NEROVERDE A TARVISIO | TEST CON IL MANIAGO VAJONT

(Di sabato 23 luglio 2022) Prima amichevole della stagione 2022/23 per il Pordenone, che domani al Polisportivo “Siega” diospiterà il. Calcio d’inizio alle 17:00, ingresso gratuito. Mister Domenico Di Carlo, al lavoro con il gruppo in Val Canale da sabato scorso, fa il punto in casa: “La partita di domani sarà importante per valutare le distanze, l’atteggiamento e l’applicazione delle prime nozioni viste insieme in questi primi giorni. Il gruppo in questo momento è – com’è normale – carico di lavoro: domani dopo l’allenamento del mattino verificheremo le condizioni di tutti per decidere poi chi impiegare. Vedremo sicuramente all’opera Benedetti: gran professionista, ragazzo di personalità e piede. Da lunedì poi aumenteremo l’intensità e lavoreremo più sulla rapidità. Sia sul piano tecnico che umano in questo ...

PordenoneFR : RT @PordenoneCalcio: Domenica neroverde a #Tarvisio ?????? Domani alle 17:00 al Polisportivo 'Siega' amichevole con gli amici del #ManiagoVaj… - PordenoneCalcio : Domenica neroverde a #Tarvisio ?????? Domani alle 17:00 al Polisportivo 'Siega' amichevole con gli amici del… -

Goal.com

...milita in Serie C ed ha aperto da qualche mese un canale preferenziale con il clubche ha ... La partita si terrà a Pesaro nel pomeriggio di7 agosto, secondo le informazioni in nostro ...... secondo centro in magliaanche per lui. L'amichevole di oggi pomeriggio chiude il ritiro ... Giovedì 28 luglio è in programma il Magnanelli Day allo Stadio Ricci , mentre31 i ... Sassuolo-Sudtirol 2-0: Matheus Henrique-Alvarez, vincono i neroverdi Velo Club Assisi Bastia protagonista su più fronti con i propri atleti. Sia in maglia della rappresentativa umbra, sia con la maglia neroverde fra i ciclisti più esperti. CAMPIONATI ITALIANI ESORDIENT ...La partita Sassuolo - Real Vicenza di Domenica 10 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole pre campionato dei neroverdi ...