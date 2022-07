“Dawson’s Creek” compie 25 anni. Katie Holmes: “Nostalgia del mondo prima che cambiasse davvero” (Di sabato 23 luglio 2022) A gennaio 2023 ricorrerà il 25° anniversario dalla messa in onda dei primi episodi di Dawson’s Creek. Era il gennaio del 1998 e in tv un gruppo di 4 ragazzi mostrava gioie e dolori del passaggio dall’adolescenza all’età adulta in una piccola cittadina del Massachusetts. Katie Holmes interpretava la spesso imbronciata Joey Potter, da sempre innamorata del suo migliore amico Dawson Leery ma che, al termine delle sei stagioni, sceglie come partner Pacey Witter. A quasi un quarto di secolo dall’inizio della celebre serie tv l’attrice parla a ET Online di che cosa ha reso così speciale Dawson’s Creek: “Penso la sua semplicità. Erano quattro ragazzini che cercavano di capire come crescere, vivendo le emozioni che questo comporta”. “Tutto questo accadeva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) A gennaio 2023 ricorrerà il 25°versario dalla messa in onda dei primi episodi di. Era il gennaio del 1998 e in tv un gruppo di 4 ragazzi mostrava gioie e dolori del passaggio dall’adolescenza all’età adulta in una piccola cittadina del Massachusetts.interpretava la spesso imbronciata Joey Potter, da sempre innamorata del suo migliore amico Dawson Leery ma che, al termine delle sei stagioni, sceglie come partner Pacey Witter. A quasi un quarto di secolo dall’inizio della celebre serie tv l’attrice parla a ET Online di che cosa ha reso così speciale: “Penso la sua semplicità. Erano quattro ragazzini che cercavano di capire come crescere, vivendo le emozioni che questo comporta”. “Tutto questo accadeva ...

