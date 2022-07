Dalla Francia – Trasferimenti: Predrag Rajkovic lascia il Reims per il Real Mallorca (ufficiale) (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-22 21:15:00 Arrivano conferme da L’Équipe: Era stato uno degli uomini forti dello Stade de Reims per tre stagioni. Come rivelato dalle nostre colonne di martedì, Predrag Rajkovic lascerà la Francia per la Spagna a un anno Dalla scadenza del suo contratto. Reims e Real Mallorca avrebbero raggiunto un accordo intorno ai 4,5 milioni di euro con una percentuale su una futura rivendita. Il portiere 26enne ha firmato un contratto quadriennale con il club delle Isole Baleari. Il nazionale serbo (28 presenze) scoprirà un quinto club dopo Jagodina, Stella Rossa, Maccabi Tel-Aviv e Reims. Con la maglia del Reims, Rajkovic ha giocato 106 partite per 37 reti inviolate. ... Leggi su justcalcio (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-22 21:15:00 Arrivano conferme da L’Équipe: Era stato uno degli uomini forti dello Stade deper tre stagioni. Come rivelato dalle nostre colonne di martedì,lascerà laper la Spagna a un annoscadenza del suo contratto.avrebbero raggiunto un accordo intorno ai 4,5 milioni di euro con una percentuale su una futura rivendita. Il portiere 26enne ha firmato un contratto quadriennale con il club delle Isole Baleari. Il nazionale serbo (28 presenze) scoprirà un quinto club dopo Jagodina, Stella Rossa, Maccabi Tel-Aviv e. Con la maglia delha giocato 106 partite per 37 reti inviolate. ...

