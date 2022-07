Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, finalmente pronti al grande passo: è sogno ad occhi aperti (Di sabato 23 luglio 2022) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno appena dato un annuncio speciale che ha lasciato senza parole i numerosi fan della coppia. Ecco di che cosa si tratta. la sorella minora di Belen Rodriguez, modella ed ex gieffina e la sua dolce metà sono pronti a un grande passo, che gli cambierà la vita. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l’ex ciclista di Trento e la Cecilia-Rodriguez-Ignazio-Moser-Altranotizia-(Fonte:Instagram)splendida Rodriguez junior a quanto pare vogliono rivoluzionare il loro rapporto e hanno detto a chiare lettere quali sono le loro intenzioni. Scopriamo che cosa hanno ... Leggi su altranotizia (Di sabato 23 luglio 2022)hanno appena dato un annuncio speciale che ha lasciato senza parole i numerosi fan della coppia. Ecco di che cosa si tratta. la sorella minora di Belen, modella ed ex gieffina e la sua dolce metà sonoa un, che gli cambierà la vita., l’ex ciclista di Trento e la-Altranotizia-(Fonte:Instagram)splendidajunior a quanto pare vogliono rivoluzionare il loro rapporto e hanno detto a chiare lettere quali sono le loro intenzioni. Scopriamo che cosa hanno ...

